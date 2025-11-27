NYT: министр США Дрисколл пугал европейцев ракетами РФ, продвигая "мирный план"

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

Об этом говорится в публикации The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Анонимные западные чиновники рассказали, как Дрисколл говорил, что РФ запускала ракеты по Украине примерно так же быстро, как и производила их. Но сейчас Россия производит достаточное количество ракет, чтобы накопить запас дальнобойного оружия.

Западные чиновники добавили, что месседж Дрисколла был четким: необходимо быстро достичь урегулирования развязанной РФ войны из-за ракетной угрозы, которая может выйти за пределы Украины.

Чиновники, которые присутствовали на встрече с г-ном Дрисколлом в пятницу и пообщались с The New York Times, назвали наращивание военной мощи России тревожным и сказали, что его предупреждение вызвало резонанс.

Как отмечает издание, традиционно США, скорее всего, критиковали бы Россию за накопление оружия, а не использовали бы месседжи о его производстве как способ продать мирное соглашение, невыгодное для Украины, которая страдает от российской агрессии.

Также в публикации говорится, что хотя первоначальное "мирное предложение" претерпело изменения, аргумент администрации Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне и что Украина должна в ближайшее время согласиться на урегулирование, по-прежнему остается в силе.

СМИ также сообщали, что Дрисколл в ходе визита в Киев говорил украинским чиновникам о "надвигающейся угрозе поражения" и ухудшении переговорных позиций Украины, если боевые действия будут продолжаться.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.