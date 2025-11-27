Трамп набросился на издание NYT за публикацию о его старении

Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на издание The New York Times, которое 25 ноября опубликовало материал о старении главы Белого дома и состоянии его здоровья.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент назвал издание "врагом народа", а журналистку Кэти Роджерс, которая участвовала в подготовке материала, – "третьесортным репортером".

"Я никогда в жизни не работал так упорно. Но, несмотря на все это, радикальные левые сумасшедшие из New York Times, которая скоро закроется, написали обо мне статью, где утверждают, что я, возможно, теряю энергию, несмотря на факты, показывающие прямо противоположное. Они знают, что это неправда, как и почти все, что они пишут обо мне, включая результаты выборов, намеренно негативное", – возмутился Трамп.

Трамп отметил, что у него идеальные физические и когнитивные обследования, а потому у него не скоро "закончится энергия".

В указанном материале NYT писала, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента – у него сокращается рабочий график, он уменьшает количество публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера. Также в публикации говорилось о тревожных признаках относительно состояния здоровья американского президента.

Отметим, в сентябре Трамп опроверг слухи в социальных сетях о своем здоровье, включая ложные сообщения о его смерти.

Трамп проходил комплексное медицинское обследование в апреле, после чего его врач написал справку, в которой отметил, что президент США имеет "отличное здоровье".

В то же время в июле сообщалось, что медицинское обследование выявило у Трампа хроническую венозную недостаточность.