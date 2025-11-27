Прем'єрка Литви: ми маємо важелі для дій у відповідь проти Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Вільнюс має важелі для дій у відповідь проти Білорусі, яка утримує литовські фури на своїй території.

Заяву очільниці уряду Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, вона хоче обговорити питання про денонсацію угоди про правову допомогу між двома країнами, що була підписана з Мінськом у 1992 році.

Ця заява пролунала на тлі того, як стало відомо, що Білорусь може вимагати через литовські суди суми, накопичені за простій литовських фур.

Прем’єрка також підкреслила, що наразі з міністром юстиції ведуться переговори про те, як Литва, побачивши зловмисні дії Білорусі, могла б ініціювати судовий розгляд зі свого боку.

"Якщо ми побачимо загрозу авіабезпеці, якщо ми зможемо розпізнати певні зловмисні дії та загрозу життю нашого цивільного населення, то ми, своєю чергою, можемо ініціювати правові розгляди з цих питань...Тому головне питання в тому, чи будемо ми – обидві сторони – продовжувати нагнітати цю ситуацію або просто домовимося припинити її на технічному рівні, адже важелі є і з нашого боку", – заявила глава уряду.

Як відомо, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.

На тлі цього Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь.