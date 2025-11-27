Премьер Литвы: у нас есть рычаги для ответных действий против Беларуси

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс имеет рычаги для ответных действий против Беларуси, которая удерживает литовские фуры на своей территории.

Заявление главы правительства Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, она хочет обсудить вопрос о денонсации соглашения о правовой помощи между двумя странами, подписанного с Минском в 1992 году.

Это заявление прозвучало на фоне того, как стало известно, что Беларусь может требовать через литовские суды суммы, накопленные за простой литовских фур.

Премьер также подчеркнула, что сейчас с министром юстиции ведутся переговоры о том, как Литва, увидев злонамеренные действия Беларуси, могла бы инициировать судебное разбирательство со своей стороны.

"Если мы увидим угрозу авиабезопасности, если мы сможем распознать определенные злонамеренные действия и угрозу жизни нашего гражданского населения, то мы, в свою очередь, можем инициировать правовые разбирательства по этим вопросам... Поэтому главный вопрос в том, будем ли мы – обе стороны – продолжать нагнетать эту ситуацию или просто договоримся прекратить ее на техническом уровне, ведь рычаги есть и с нашей стороны", – заявила глава правительства.

Как известно, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, вдобавок, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.

На фоне этого Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь.