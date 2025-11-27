Латвия выделит 15 млн евро на коалицию дронов в 2026 году

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, сколько дронов передала Латвия на нужды Украины в рамках коалиции дронов, а его латвийская визави Байба Браже объявила о выделении средств на поддержку этой коалиции.

Об этом Сибига сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии, которая находится с визитом в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Украинский министр заявил, что в этом году Латвия в рамках коалиции дронов передала Украине 12 тысяч беспилотников.

"Обсудили увеличение темпов производства и поставок на 2026 год", – отметил он.

Браже в свою очередь объявила о выделении дополнительных средств на поддержку коалиции дронов.

"В следующем году мы выделим 15 млн евро, чтобы обеспечить достаточный потенциал, а также чтобы новейшие научные и инновационные исследования были внедрены на поле боя и позволили Украине защищать себя", – подчеркнула она.

Также Браже отметила, что Латвия выделила дополнительные 5 млн евро, чтобы обеспечить другие возможности и дополнительные ресурсы для реабилитации украинских военных в стране.

Отметим, в страны-члены коалиции входят Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия (сокоординатор), Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Швеция, Украина и Великобритания (сокоординатор).

В марте коалиция дронов выделила 20 млн евро для того, чтобы закупить разведывательные дроны тактического уровня для Украины.

Норвегия согласилась на просьбу Украины направить большую долю средств на производство украинских дронов из средств, предусмотренных на поддержку Украины в этом году.

А Великобритания в этом году инвестирует рекордные 350 млн фунтов стерлингов ($472 млн), чтобы увеличить поставки беспилотников в Украину с 10 тысяч в 2024 году до 100 тысяч в 2025 году.

В октябре писали, что Великобритания передала Украине за шесть месяцев 2025 года более 85 тысяч дронов.