Глава МЗС Литви не виключив, що балотуватиметься у президенти

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс не виключає можливості участі у президентських виборах, які відбудуться у 2028 році.

Заяву Будріса наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника литовського зовнішньополітичного відомства, наразі він думає про те, як реалізувати програму уряду і належним чином підготувати Литву до головування в Раді ЄС.

"Сьогодні я займаюся зовнішньою політикою. Ті рішення, які ми приймаємо колегіально, які приймає уряд... Я продовжу робити те, що мені доручено в програмі уряду... Може, і подумаю (про участь у виборах президента. – Ред.), щоб не було ніяких сумнівів, що я перебуваю в політичній сфері", – підкреслив він.

Президентські вибори у Литві мають відбутись у 2028 році. До того часу чинний глава держави Гітанас Науседа завершить свою другу каденцію.

Нещодавнє опитування показало, що майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.

До того рейтинги показували, що з липня підтримка ультраправої литовської партії "Зоря Німану" зросла у понад 1,5 раза.