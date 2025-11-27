Глава МИД Литвы не исключил, что будет баллотироваться в президенты

Министр иностранных дел Кястутис Будрис не исключает возможности участия в президентских выборах, которые состоятся в 2028 году.

Заявление Будриса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, сейчас он думает о том, как реализовать программу правительства и должным образом подготовить Литву к председательству в Совете ЕС.

"Сегодня я занимаюсь внешней политикой. Те решения, которые мы принимаем коллегиально, которые принимает правительство... Я продолжу делать то, что мне поручено в программе правительства... Может, и подумаю (об участии в выборах президента. – Ред.), чтобы не было никаких сомнений, что я нахожусь в политической сфере", – подчеркнул он.

Президентские выборы в Литве должны состояться в 2028 году. К тому времени действующий глава государства Гитанас Науседа завершит свою вторую каденцию.

Недавний опрос показал, что почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.

До того рейтинги показывали, что с июля поддержка ультраправой литовской партии "Заря Немана" выросла более чем в 1,5 раза.