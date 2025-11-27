"Укрзалізниця" синхронизирует украинские рейсы в Польшу с поездами в Германию

В "Укрзалізниці" объявили о синхронизации ряда рейсов, следующих в польские Хелм и Перемышль, с графиком поездов из Польши в Германию.

Об этом сообщили в официальном Facebook 27 ноября, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, с декабря 2025 года трансграничное сообщение между Германией и Польшей увеличится – с 11 прямых поездов до 17. Благодаря обновленному графику украинцы смогут с одной пересадкой ехать из Украины в Германию.

В частности, с поезда №51К Киев – Перемышль, прибывающего в 5:00, можно будет пересесть на EC134 Via Regia Перемышль – Лейпциг (отправление 07:12). Из Лейпцига доступны скоростные поезда по всей Европе.

С поезда №63/64 Харьков – Перемышль, прибывающего в 16:59, можно пересаживаться на польский EN417 Carpatia сообщением Перемышль – Прага – Мюнхен (отправление 17:51).

Пассажиры поезда №31/32 Запорожье – Перемышль могут пересесть на EC58 Galicja сообщением Перемышль – Берлин (прибытие в Польшу – 08:18, отправление польского поезда – 09:09).

Для путешествия в обратном направлении пересадки также согласованы.

Через Хелм с поезда №119/120 из Днепра можно будет с двумя пересадками доехать до Берлина (прибытие в Хелм в 18:08, далее пересадка на поезд №440 до Устки с отправлением в 18:18, пересадка на Варшаве Центральной на поезд Варшава – Берлин – Свиноуйсьце с отправлением в 21:31, прибывающий в Берлин в 6 утра).

Также анонсировали запуск ночных поездов из Ужгорода в Вену, которые будут курсировать по новой евроколее; время в пути должно быть меньше, чем из Ужгорода в Киев.

Напомним, поезда в ЕС из Ужгорода начали курсировать по евроколее с сентября 2025 года.

Ранее анонсировали, что на маршруте прямого поезда "Укрзалізниці" из Киева в столицу Румынии Бухарест появятся три остановки в Молдове.