Європарламент назвав позицію США щодо України та мирного плану "амбівалентною"

Резолюція Європейського парламенту "Про позицію ЄС щодо запропонованого (мирного) плану та участі ЄС у досягненні справедливого та тривалого миру для України", ухвалена 27 листопада, називає позицію Сполучених Штатів щодо України амбівалентною і ставить під сумнів відданість США міжнародному праву.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Європарламент розкритикував США за неоднозначність та суперечливість політики щодо України.

"Європарламент… бере до відома зусилля адміністрації США, спрямовані на припинення загарбницької війни Росії проти України, але вважає, що амбівалентність політики США щодо України є згубною для досягнення стійкого миру", – йдеться у тексті резолюції, який є у розпорядженні "Європейської правди".

Документ підкреслює, що "метою ЄС залишається справедливий і тривалий мир, який ґрунтується на міжнародному праві та повністю поважає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України".

"Ініціатива щодо припинення війни в Україні, нещодавно схвалена адміністрацією США, викликала законне занепокоєння щодо відданості Сполучених Штатів міжнародному праву та безпеці Європи й України", – стурбовані євродепутати.

У цьому контексті Європарламент закликав ЄС та його держави-члени "продемонструвати лідерство у цей вирішальний геополітичний момент і продовжувати працювати зі Сполученими Штатами та партнерами-однодумцями, щоб гарантувати, що переговори про справедливий і тривалий мир для України ґрунтуються на принципах міжнародного права, проводяться сумлінно та спрямовані на остаточне припинення загарбницької війни Росії проти України".

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

За даними ЗМІ, Дрісколл під час візиту до Києва, представляючи "мирний план" з 28 пунктів, заявив західним дипломатам про ракетну загрозу з боку Росії не лише для України, у такий спосіб просуваючи "швидке врегулювання" війни.

