Европарламент назвал позицию США по Украине и мирному плану "амбивалентной"

Резолюция Европейского парламента "О позиции ЕС относительно предложенного (мирного) плана и участия ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины", принятая 27 ноября, называет позицию Соединенных Штатов по Украине амбивалентной и ставит под сомнение приверженность США международному праву.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент раскритиковал США за неоднозначность и противоречивость политики в отношении Украины.

"Европарламент... принимает к сведению усилия администрации США, направленные на прекращение захватнической войны России против Украины, но считает, что амбивалентность политики США в отношении Украины губительна для достижения устойчивого мира", – говорится в тексте резолюции, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Документ подчеркивает, что "целью ЕС остается справедливый и длительный мир, основанный на международном праве и полностью уважающий территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины".

"Инициатива по прекращению войны в Украине, недавно одобренная администрацией США, вызвала законное беспокойство относительно приверженности Соединенных Штатов международному праву и безопасности Европы и Украины", – обеспокоены евродепутаты.

В этом контексте Европарламент призвал ЕС и его государства-члены "продемонстрировать лидерство в этот решающий геополитический момент и продолжать работать с Соединенными Штатами и партнерами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что переговоры о справедливом и длительном мире для Украины основываются на принципах международного права, проводятся добросовестно и направлены на окончательное прекращение захватнической войны России против Украины".

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

По данным СМИ, Дрисколл во время визита в Киев, представляя "мирный план" из 28 пунктов, заявил западным дипломатам о ракетной угрозе со стороны России не только для Украины, таким образом продвигая "быстрое урегулирование" войны.

Читайте также: Мир на условиях Европы. Как США меняют соглашение о перемирии и что становится главной проблемой.