У Люксембурзі засудили шведа за підготовку теракту на Євробаченні-2020

Суд Люксембургу засудив 23-річного шведа до тюремного ув'язнення за підготовку терористичного акту під час пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Чоловіка засудили до восьми років тюремного ув'язнення, з яких шість років – умовно. Це рішення є підсумком багаторічного розслідування, в ході якого було виявлено складну операцію з виготовлення бомб та зв'язки з міжнародними екстремістськими мережами.

Обвинувачений, ім'я якого не розголошується, був визнаний винним в участі в терористичній організації, а також у численних порушеннях європейського законодавства про вогнепальну зброю та вибухові речовини.

Як зазначається, у липні помічник прокурора Девід Ленц вимагав 12 років ув'язнення, аргументуючи це тим, що тільки дії люксембурзької поліції та спецслужб допомогли запобігти масовим жертвам.

За даними суду, обвинувачений, якому на той час було 18 років, протягом кількох місяців готував теракти в Швеції та Нідерландах, зокрема запланований напад із масовими жертвами на Євробачення-2020, яке згодом було скасовано через пандемію Covid-19.

Слідчі виявили документ Google під назвою "Веселий час для Євробачення 2020 – За краще і менш толерантне майбутнє", написаний у співавторстві з імовірним нідерландським спільником, в якому викладено плани отруїти учасників ціанідом або рицином, випустити хлорний газ або розпорошити хімічні речовини через вентиляційні системи або спеціально виготовлені ракети.

Пізніше поліція підтвердила вилучення матеріалів для виробництва хлору та прототипів ракет.

Нідерландська поліція допитала, але не заарештувала ймовірного спільника.

