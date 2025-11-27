В Люксембурге осудили шведа за подготовку теракта на Евровидении-2020

Суд Люксембурга приговорил 23-летнего шведа к тюремному заключению за подготовку террористического акта во время песенного конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Мужчину приговорили к восьми годам тюремного заключения, из которых шесть лет – условно. Это решение является итогом многолетнего расследования, в ходе которого раскрыли сложную операцию по изготовлению бомб и связи с международными экстремистскими сетями.

Обвиняемый, имя которого не разглашается, был признан виновным в участии в террористической организации, а также в многочисленных нарушениях европейского законодательства об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах.

Как отмечается, в июле помощник прокурора Дэвид Ленц требовал 12 лет заключения, аргументируя это тем, что только действия люксембургской полиции и спецслужб помогли предотвратить массовые жертвы.

По данным суда, обвиняемый, которому в то время было 18 лет, в течение нескольких месяцев готовил теракты в Швеции и Нидерландах, в частности запланированное нападение с массовыми жертвами на Евровидение-2020, которое впоследствии было отменено из-за пандемии Covid-19.

Следователи обнаружили документ Google под названием "Веселое время для Евровидения 2020 – За лучшее и менее толерантное будущее", написанный в соавторстве с предполагаемым нидерландским сообщником, в котором изложены планы отравить участников цианидом или рицином, выпустить хлорный газ или распылить химические вещества через вентиляционные системы или специально изготовленные ракеты.

Позже полиция подтвердила изъятие материалов для производства хлора и прототипов ракет.

Нидерландская полиция допросила, но не арестовала предполагаемого сообщника.

Недавно федеральная прокуратура в немецком городе Дортмунд арестовала подозреваемого в праворадикальном экстремизме из группировки "рейхсбюргеров".

Также писали, что литовский Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в столице.