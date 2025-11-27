Путин подтвердил, что готовится принять Орбана

Хозяин Кремля Владимир Путин сказал, что Россия и Венгрия обсуждают потенциальный визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с пропагандистами после саммита ОДКБ в Кыргызстане в четверг.

Путин сказал, что у Москвы "есть контакты с венгерской стороной о возможной встрече" с Орбаном.

"Мы всегда рады видеть в России любого из наших партнеров, включая, несмотря на их агрессивное поведение, и европейских наших коллег. Ну, и тем более Виктора Орбана. Мы знаем его позицию. Она достаточно объективная, на мой взгляд", – добавил он.

Кремлевский хозяин сказал, что ему есть что обсудить с премьером Венгрии, в частности двусторонние вопросы энергетики.

"Если премьер-министр Орбан сочтет нужным принять наше приглашение, мы всегда ему рады", – сказал Путин.

По данным СМИ, венгерский премьер-министр полетит в Москву на встречу с главой Кремля уже в пятницу, 28 ноября. В то же время официального подтверждения встречи пока не поступало.

Отметим, в октябре 2023 года Орбан виделся с Путиным в Китае. Тогда Орбан назвал российскую войну против Украины "военной операцией".