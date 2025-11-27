У Чорногорії затримали 61-річного "козака", який воював на боці РФ в Україні

Державна прокуратура чорногорської столиці Подгориці розпорядилась затримати на 72 години 61-річного Данка Савича за підозрою в участі у збройній агресії Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Савич був затриманий 27 листопада за підозрою в участі у війні проти України з початку 2023 року до початку 2025 року у складі "збройного формування Російської Федерації в Луганську".

У результаті "він отримав і заволодів величезними грошовими коштами, з яких 1 500 000 євро було на поточному рахунку", додали у чорногорській поліції.

Під час обшуку у межах кількамісячної операції поліції Чорногорії у Савича виявили понад 12 кілограмів вибухівки, 33 одиниці вогнепальної зброї, паспорти на різні імена та інше військове спорядження.

За даними "Радіо Свобода", Савич є громадянином Боснії і Герцеговини, але мешкає у чорногорському місті Даниловград.

Він воював в армії Югославії, а потім оголосив себе "козацьким військовим командувачем" у Балканській козацькій армії, яка, як стверджується, діє як філія "Центрального козацького війська" РФ, близької до Владіміра Путіна.

Савича вже затримували у червні 2025 року за незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, у жовтні у Боснії і Герцеговини Даріо Рістича, затриманого у Сараєві за підозрою в участі в бойових діях на боці Росії в Україні, звільнили з-під варти.

Рістич втратив ногу на війні в Україні і був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєва на підставі червоного повідомлення Інтерполу, виданого на його ім'я в березні 2025 року.