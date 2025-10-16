У Боснії відпустили з-під варти найманця, який воював проти України

Громадянина Боснії і Герцеговини Даріо Рістіча, затриманого у Сараєво за підозрою в участі в бойових діях на боці Росії в Україні, звільнили з-під варти 15 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це балканській службі "Радіо Свобода" повідомив його адвокат Раде Чулибрк.

За словами Чулибрка, найманця Рістіча звільнили з-під варти після того, як прокуратура попросила помістити його під домашній арешт до закінчення місячного терміну утримання під вартою. Документи та телефон Рістіча були конфісковані.

Чулибрк також повідомив, що захист Рістіча подав пропозицію про укладення угоди про визнання провини, але угода з прокуратурою БіГ ще не була досягнута.

За кримінальний злочин, пов'язаний з приєднанням до іноземних парамілітарних і військових підрозділів, Кримінальний кодекс Боснії і Герцеговини передбачає покарання від трьох місяців до десяти років позбавлення волі.

Рістіч втратив ногу на війні в Україні і був заарештований 19 вересня в аеропорту Сараєва на підставі червоного повідомлення Інтерполу, виданого на його ім'я в березні 2025 року.

Цей громадянин Боснії і Герцеговини, уродженець Модричі, підозрюється в тому, що з листопада 2023 року воював на боці Росії в Україні. Тим часом він отримав російське громадянство.

Нагадаємо, на початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

А у квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.