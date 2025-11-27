В Черногории задержали 61-летнего "казака", воевавшего на стороне РФ в Украине

Государственная прокуратура черногорской столицы Подгорицы распорядилась задержать на 72 часа 61-летнего Данка Савича по подозрению в участии в вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Савич был задержан 27 ноября по подозрению в участии в войне против Украины с начала 2023 года до начала 2025 года в составе "вооруженного формирования Российской Федерации в Луганске".

В результате "он получил и завладел огромными денежными средствами, из которых 1 500 000 евро было на текущем счете", добавили в черногорской полиции.

Во время обыска в рамках многомесячной операции полиции Черногории у Савича обнаружили более 12 килограммов взрывчатки, 33 единицы огнестрельного оружия, паспорта на разные имена и другое военное снаряжение.

По данным "Радио Свобода", Савич является гражданином Боснии и Герцеговины, но живет в черногорском городе Даниловград.

Он воевал в армии Югославии, а затем объявил себя "казачьим военным командующим" в Балканской казачьей армии, которая, как утверждается, действует как филиал "Центрального казачьего войска" РФ, близкого к Владимиру Путину.

Савича уже задерживали в июне 2025 года за незаконное хранение оружия.

Напомним, в октябре в Боснии и Герцеговины Дарио Ристича, задержанного в Сараево по подозрению в участии в боевых действиях на стороне России в Украине, освободили из-под стражи.

Ристич потерял ногу на войне в Украине и был арестован 19 сентября в аэропорту Сараево на основании красного уведомления Интерпола, выданного на его имя в марте 2025 года.