На войне против РФ погиб 27-летний чех, которого считали пропавшим без вести

В российско-украинской войне под Изюмом в Харьковской области погиб 27-летний гражданин Чехии Йирка Котрла.

Об этом сообщает iDnes, пишет "Европейская правда".

Котрла изучал резьбу по камню в Средней школе прикладного искусства в Угерском Градиште. В 2019 году молодой человек оставил учебу.

"На прошлой неделе нас потрясла печальная новость. На украинском фронте возле Изюма погиб наш бывший студент камнерезного направления, Йирка К. Ему было 27 лет. Вечная ему память", – сообщили в школе после того, как его мать связалась с его классным руководителем и сообщила о смерти.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мариана Вернерова заявила, что он считался пропавшим без вести.

"Нам известно о случае с чешским гражданином, который считается пропавшим без вести. Мы не будем комментировать дальнейшие подробности", – сказала она.

Фото: Facebook

В марте 2023 года погиб доброволец из Чехии, который воевал на стороне Украины против России.

В марте 2025 года командование информационных и кибернетических сил Чехии почтило память четырех чехов, которые отдали свою жизнь в борьбе с российской агрессией и экспансионизмом в Украине.