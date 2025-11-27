В Болгарии отозвали проект бюджета, который вывел тысячи людей на улицы

Правительство Болгарии в четверг сказало, что отзывает проект бюджета на 2026 год после массовых уличных протестов против повышения налогов, предусмотренных документом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Лидер правоцентристской правящей партии Болгарии ГЕРБ Бойко Борисов в четверг попросил правительство возобновить диалог с работодателями и профсоюзами для достижения консенсуса по бюджету.

Болгарский премьер-министр Росен Желязков сказал, что бюджет, который уже был одобрен в первом чтении в парламенте, будет пересмотрен после переговоров с социальными партнерами и оппозиционными партиями с целью устранения "недостатков".

"Новый бюджетный пакет должен обеспечить равновесие и соответствовать целям партий правительственной коалиции. Это будет гарантировать, что Болгария сможет без проблем присоединиться к еврозоне 1 января", – сказал он.

Проект бюджета Болгарии на 2026 год предусматривал повышение взносов на социальное страхование на 2 процентных пункта и удвоение налога на дивиденды до 10% с одновременным увеличением государственных расходов (на уровне 46% ВВП).

Оппозиция и бизнес-группы предупредили, что эти шаги могут сдержать инвестиции и расширить теневую экономику. А Европейская комиссия сказала, что проект рискует нарушить рекомендованный ЕС лимит роста чистых расходов.

Против бюджета высказались и болгары, которые начали устраивать акции протеста. Самый большой протест состоялся в среду вечером, когда, по оценкам организаторов, более 20 тысяч человек собрались перед парламентом Болгарии.

В сентябре болгарское правительство пережило пятый вотум недоверия.

