Британская разведка: РФ стирает украинскую идентичность на оккупированных территориях

Россия прилагает усилия для русификации людей на территории, которую она незаконно оккупировала после нападения на Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки за четверг.

Британская разведка обратила внимание, что 25 ноября был опубликован указ Владимира Путина "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года".

В нем "российские власти получили указание формировать российскую идентичность и распространять использование русского языка на территории, которую она незаконно оккупировала в Украине", говорится в обзоре.

Среди прочего, пишет британская разведка, документ подчеркивает "продолжение политики русификации, навязывание русского языка, идентичности и культуры жителям суверенной территории Украины".

"Эта политика является частью длительных усилий России по искоренению украинской культуры и идентичности, а также делегитимизации украинской государственности", – добавляет она.

Отдельно в обзоре указывают на то, что "Стратегия" ссылается на оккупированные и неоккупированные территории Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях, а также Крым как часть России.

"Ссылка в документе на эти суверенные украинские области как на "исторические территории российского государства" подчеркивает откровенно империалистический аспект постоянных усилий России по покорению Украины", – заключают там.

В разведке Великобритании ранее проанализировали потенциальные потери российской армии в живой силе с начала полномасштабного вторжения.

Разведка Великобритании также назвала вероятное количество потерь в живой силе Северной Кореи, которая отправила своих военных на помощь России в войне против Украины.