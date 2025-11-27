Міністр оборони Італії сподівається на швидкий мир в Україні, але "не оптимістичний"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у четвер сказав, що не бачить ознак готовності Росії до переговорів про завершення війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Il Sole 24 Ore.

Крозетто оцінив шанси на укладання мирної угоди щодо України найближчим часом, говорячи про внесок Європи в цей процес – "гарантувати справедливий мир, який не принижує нікого і не ставиться під сумнів через місяць-два після укладення та підписання".

"Я не знаю, що Путін має на думці, ми сподіваємося, що цього разу Росія справді захоче сісти за стіл переговорів і домовитися. Але якщо подивитися на те, що відбувається, я не оптиміст, бо бачу, що Путін продовжує набирати військових, збільшує резерви та інвестиції", – сказав він.

На думку глави Міноборони Італії, "не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чи є у Путіна реальні наміри" укласти мир.

Як повідомляла "Європейська правда", 25 листопада американський президент Дональд Трамп заявив, що доручив Стіву Віткоффу й Дену Дрісколлу фіналізувати умови проєкту "мирної угоди" з РФ та Україною, для чого Віткофф поїде у Москву, і в разі виходу на завершальний етап її підготовки Трамп зустрінеться з Путіним і Зеленським.

