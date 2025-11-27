Министр обороны Италии надеется на скорый мир в Украине, но "не оптимистичен"

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в четверг сказал, что не видит признаков готовности России к переговорам о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Sole 24 Ore.

Крозетто оценил шансы на заключение мирного соглашения по Украине в ближайшее время, говоря о вкладе Европы в этот процесс – "гарантировать справедливый мир, который не унижает никого и не ставится под сомнение через месяц-два после заключения и подписания".

"Я не знаю, что Путин имеет в виду, мы надеемся, что на этот раз Россия действительно захочет сесть за стол переговоров и договориться. Но если посмотреть на то, что происходит, я не оптимист, потому что вижу, что Путин продолжает набирать военных, увеличивает резервы и инвестиции", – сказал он.

По мнению главы Минобороны Италии, "не потребуется много времени, чтобы понять, есть ли у Путина реальные намерения" заключить мир.

Как сообщала "Европейская правда", 25 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что поручил Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной, для чего Уиткофф поедет в Москву, и в случае выхода на завершающий этап его подготовки Трамп встретится с Путиным и Зеленским.

