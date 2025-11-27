Зеленский наградил главу МИД Латвии орденом "За заслуги"

Президент Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Латвии Байбу Браже орденом.

Об этом он сообщил в социальных сетях вечером 27 ноября, передает "Европейская правда".

Браже находится с визитом в Киеве. Во время встречи Зеленский наградил ее орденом "За заслуги" II степени – "за весомый личный вклад в укрепление сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Они также обсудили оборонную поддержку, а также обратили внимание на дипломатическую ситуацию.

"Наши позиции общие – нужно усиливать санкционное давление на Россию и продолжать соответствующую работу с партнерами. Латвия стоит рядом с нами и будет стоять и в дальнейшем", – добавил Зеленский.

Отметим, во время совместной пресс-конференции Браже и министра иностранных дел Андрея Сибиги она объявила о выделении дополнительных средств на поддержку коалиции дронов.

В конце октября Зеленский наградил эстонского дипломата Маргуса Тсахкна орденом "За заслуги" II степени и поблагодарил за весомую поддержку Украины.