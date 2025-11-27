Космическому агентству ЕС увеличили бюджет и поручили заниматься обороной

Европейское космическое агентство, существующее в рамках Европейского Союза, получило рекордный трехлетний бюджет в размере 22,1 млрд евро и расширенные полномочия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

23 члена Европейского космического агентства в резолюции, принятой на этой неделе, предоставили ведомству полномочия и инструменты для разработки космических технологий и систем "для безопасности и обороны".

Дополнительно бюджет организации увеличили до более 22 млрд евро (по сравнению с 17 млрд евро), из которых 3,4 млрд евро предусмотрены для наблюдения за Землей, 2,1 млрд евро – на защищенную связь, а 900 млн евро – на разработку европейских ракет-носителей.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер назвал этот шаг "историческим изменением", добавив, что Польша, которая претендует на размещение у себя нового центра Агентства, который будет фокусироваться на вопросах безопасности, сыграла ведущую роль в расширении его полномочий.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал к созданию "Европейского космического щита" для объединения оборонных усилий в космосе.

Глава Космического командования Вооруженных сил Франции генерал-майор Винсент Шуссо предупредил об усилении враждебных действий в космосе, особенно со стороны России.