Мерц буде переконувати Трампа запросити Південну Африку на саміт G20 у США

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив у четвер, 27 листопада, що буде намагатися переконати американського президента Дональда Трампа скасувати своє рішення про виключення Південної Африки з саміту G20.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Така заява Мерца пролунала після того, як Трамп укотре сказав, що у Південній Африці нібито "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми", при цьому "фейкові ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду".

Канцлер Німеччини заявив, що G7 і G20 – це формати, які "не слід зменшувати без вагомих причин".

"Я спробую переконати його (Трампа) запросити також уряд Південної Африки", – наголосив Мерц.

Президент США неодноразово критикував Південну Африку за нібито дискримінацію і "геноцид" білого населення і навіть організував програму його переселення до Штатів як біженців. Південна Африка ці звинувачення відкидала.

У звʼязку з цим представники США так і не прибули на саміт "Групи двадцяти" у південноафриканському місті Йоганнесбург.