Мерц будет убеждать Трампа пригласить Южную Африку на саммит G20 в США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил в четверг, 27 ноября, что будет пытаться убедить американского президента Дональда Трампа отменить свое решение об исключении Южной Африки из саммита G20.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Такое заявление Мерца прозвучало после того, как Трамп в очередной раз сказал, что в Южной Африке якобы "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не скажут ни слова против этого геноцида".

Канцлер Германии заявил, что G7 и G20 – это форматы, которые "не следует уменьшать без веских причин".

"Я попробую убедить его (Трампа) пригласить также правительство Южной Африки", – подчеркнул Мерц.

Президент США неоднократно критиковал Южную Африку за якобы дискриминацию и "геноцид" белого населения и даже организовал программу его переселения в Штаты как беженцев. Южная Африка эти обвинения отвергала.

В связи с этим представители США так и не прибыли на саммит "Группы двадцати" в южноафриканском городе Йоханнесбург.