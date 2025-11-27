Нідерланди готують план для повернення українців додому після 2027 року

Уряд Нідерландів хоче запровадити спеціальний тимчасовий статус для громадян України, які прибули через повномасштабне вторгнення Росії, з метою заохотити їх повернутись на батьківщину після 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Згідно з пропозиціями Міністерства у справах біженців і міграції Нідерландів, у 2027 році – коли спливе термін директиви ЄС про тимчасовий захист – українцям нададуть спеціальний тимчасовий статус.

Такий статус допоможе уникнути ситуації, за якої близько 120 тисяч українців, які нині мешкають у Нідерландах, будуть змушені одночасно подати заяву на статус біженця – з таким навантаженням органи влади впоратись не зможуть.

Тимчасовий статус буде слугувати заохоченням, аби громадяни України повернулись додому, але умовою такого повернення є встановлення миру, йдеться в пропозиціях.

Міністерство у справах біженців і міграції Нідерландів також пропонує, аби українці, які мають оплачувану роботу в країні, самостійно платили за оренду житла і страховку на випадок хвороби. Ті, хто не має роботи, повинні подати заявку на отримання допомоги.

В уряді Нідерландів раніше казали, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.

У країні також закінчуються місця для розміщення українців, які користуються тимчасовим захистом.

