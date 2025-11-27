Нидерланды готовят план для возвращения украинцев домой после 2027 года

Правительство Нидерландов хочет ввести специальный временный статус для граждан Украины, прибывших из-за полномасштабного вторжения России, с целью поощрить их вернуться на родину после 2027 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Согласно предложениям Министерства по делам беженцев и миграции Нидерландов, в 2027 году – когда истечет срок директивы ЕС о временной защите – украинцам предоставят специальный временный статус.

Такой статус поможет избежать ситуации, при которой около 120 тысяч украинцев, проживающих в Нидерландах, будут вынуждены одновременно подать заявление на статус беженца – с такой нагрузкой органы власти справиться не смогут.

Временный статус будет служить поощрением, чтобы граждане Украины вернулись домой, но условием такого возвращения является установление мира, говорится в предложениях.

Министерство по делам беженцев и миграции Нидерландов также предлагает, чтобы украинцы, имеющие оплачиваемую работу в стране, самостоятельно платили за аренду жилья и страховку на случай болезни. Те, кто не имеет работы, должны подать заявку на получение помощи.

В правительстве Нидерландов ранее говорили, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

В стране также заканчиваются места для размещения украинцев, которые пользуются временной защитой.

Читайте также: Время возвращаться в Украину? Как ЕС изменит правила для украинских "беженцев" после 2026 года.