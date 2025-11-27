У німецькому Бранденбурзі конфіскували 1300 кг феєрверків

Поліція у місті Оранієнбург, що в землі Бранденбург на півночі Німеччини, виявила та вилучила близько 1,3 тонни незаконних феєрверків у ваговозі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Свідки повідомили правоохоронцям, що бачили, як феєрверки завантажували у ваговоз. 27-річний водій спробував утекти, коли помітив, що за ним спостерігають, але ваговоз перехопили на автомагістралі.

Під час затримання у кузові виявили піротехніку, упаковану в 70 картонних коробок. Для її перевезення потрібен дозвіл, якого водій при собі не мав. Феєрверки було конфісковано.

Зараз проти 27-річного чоловіка ведеться розслідування, зокрема за порушення закону про вибухові речовини. Що він збирався робити з піротехнікою і де її взяв, є предметом розслідування.

Безвідповідальне поводження з піротехнікою спричиняє дискусії в низці країн ЄС. Так, у Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

У Німеччині понад мільйон людей підтримали петицію поліції про заборону піротехніки.