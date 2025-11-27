В немецком Бранденбурге конфисковали 1300 кг фейерверков

Полиция в городе Ораниенбург, что в земле Бранденбург на севере Германии, обнаружила и изъяла около 1,3 тонны незаконных фейерверков в грузовике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Свидетели сообщили правоохранителям, что видели, как фейерверки загружали в грузовик. 27-летний водитель попытался скрыться, когда заметил, что за ним наблюдают, но грузовик перехватили на автомагистрали.

Во время задержания в кузове обнаружили пиротехнику, упакованную в 70 картонных коробок. Для ее перевозки требуется разрешение, которого водитель при себе не имел. Фейерверки были конфискованы.

Сейчас против 27-летнего мужчины ведется расследование, в частности за нарушение закона о взрывчатых веществах. Что он собирался делать с пиротехникой и где ее взял, является предметом расследования.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии в ряде стран ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

В Германии более миллиона человек поддержали петицию полиции о запрете пиротехники.