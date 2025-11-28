Мерц закликав США не втручатись у міграційну політику Німеччини

Німецький канцлер Фрідріх Мерц закликав США не втручатись у міграційну політику його країни.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Мерца з’явився у відповідь на документ Державного департаменту США, адресований державним службовцям західних країн, щодо впровадження суворішої міграційної політики.

У ньому американські посадовці закликають уряди західних країн "вжити рішучих заходів для захисту громадян від небезпек масової міграції".

"Масова міграція є екзистенційною загрозою для західної цивілізації і підриває стабільність ключових союзників США", – йдеться в повідомленні.

Державний департамент також доручив своїм дипломатам за кордоном повідомляти про заходи уряду, "що карають громадян, які виступають проти продовження масової міграції".

"Нам не потрібні настанови ззовні. Міграційна політика – це наша справа, і ми ухвалюємо рішення щодо неї на власний розсуд", – заявив канцлер.

За його словами, з моменту формування нового уряду Німеччина йде "правильним шляхом" у питанні міграційної політики.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив про намір "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу" після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої двоє військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, одна з яких згодом померла.