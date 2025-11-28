Мерц призвал США не вмешиваться в миграционную политику Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц призвал США не вмешиваться в миграционную политику его страны.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Мерца появился в ответ на документ Государственного департамента США, адресованный государственным служащим западных стран, о введении более строгой миграционной политики.

В нем американские чиновники призывают правительства западных стран "принять решительные меры для защиты граждан от опасностей массовой миграции".

"Массовая миграция является экзистенциальной угрозой для западной цивилизации и подрывает стабильность ключевых союзников США", – говорится в сообщении.

Государственный департамент также поручил своим дипломатам за рубежом сообщать о мерах правительства, "наказывающих граждан, выступающих против продолжения массовой миграции".

"Нам не нужны указания извне. Миграционная политика – это наше дело, и мы принимаем решения по ней по своему усмотрению", – заявил канцлер.

По его словам, с момента формирования нового правительства Германия идет "правильным путем" в вопросе миграционной политики.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о намерении "навсегда" остановить миграцию из "всех стран третьего мира" после стрельбы в Вашингтоне, в результате которой двое бойцов Нацгвардии получили ранения, одна из которых впоследствии скончалась.