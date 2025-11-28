Трамп хоче "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу"

Президент США Дональд Трамп заявив про намір "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу" після стрілянини у Вашингтоні, внаслідок якої двоє військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, одна з яких згодом померла.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп також пригрозив скасувати "мільйони" дозволів на в'їзд іноземців, виданих за часів президентства Джо Байдена.

"Я назавжди призупиню міграцію з усіх країн третього світу, щоб система США могла повністю відновитися", – написав він.

Трамп додав, що припинить усі федеральні пільги та субсидії для громадян, які не є громадянами США, а також депортує всіх іноземців, які становлять загрозу безпеці або "несумісні із західною цивілізацією".

27 листопада стало відомо, що біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення.

Згодом Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Національної гвардії, 20-річної Сари Бекстром.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де працював разом з американськими спецпризначенцями.

Після стрілянини Служба громадянства й імміграції (USCIS) США на невизначений термін призупинила обробку всіх імміграційних запитів, що стосуються громадян Афганістану.