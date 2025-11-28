В Італії – масштабний загальний страйк проти економічної політики уряду

У п’ятницю, 28 листопада, в Італії відбудеться загальний страйк, оголошений низовими профспілками проти економічної політики уряду.

Про це пише Rai, передає "Європейська правда".

Страйк оголошений низовими профспілками Cobas, USB, SGB та CUB. Організації протестують проти економічної політики уряду та вимагають збільшення інвестицій у систему охорони здоров’я, школи, університети та громадський транспорт.

Серед інших вимог – скорочення військових витрат, стабілізація робочих місць для працівників із тимчасовими контрактами та підвищення зарплат відповідно до рівня інфляції.

Протест торкнеться транспорту, охорони здоров'я, шкіл та інших державних служб.

Залізнична компанія Ferrovie dello Stato вже попередила, що страйк заплановано з 21:00 четверга до 21:00 п'ятниці. Звичайний гарантований час обслуговування з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 21:00 буде збережено. Співробітники Italo також приєднуються до протесту.

Робота буде призупинена з 8:30 до 17:00 та з 20:00 до кінця обслуговування для автобусної компанії Cotral. Гарантований час роботи: з початку денного руху до 8:29 та з 17:00 до 19:59.

Тим часом працівники автомагістралей припинять роботу з 22:00 четверга до 22:00 наступного дня. Це також торкнеться авіаційного сектору.

У Римі страйк торкнеться мережі Atac та приміських автобусів, що експлуатуються приватними операторами. Однак транспорт курсуватиме у звичайному режимі до 8:30 та з 17:00 до 2:00.

А у п'ятницю вранці з 11:00 запланована демонстрація під парламентом, де буде представлений "народний бюджет".

Зазначимо, з 24 по 27 листопада тривав страйк у Бельгії. Він був організований найбільшими профспілками країни, внаслідок якого були значні перебої у залізничному та повітряному сполученні, а також у роботі державних служб.

Зокрема брюссельський аеропорт через страйк скасував понад сотню рейсів.