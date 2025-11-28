В Италии – масштабная всеобщая забастовка против экономической политики правительства

В пятницу, 28 ноября, в Италии состоится всеобщая забастовка, объявленная низовыми профсоюзами против экономической политики правительства.

Об этом пишет Rai, передает "Европейская правда".

Забастовка объявлена низовыми профсоюзами Cobas, USB, SGB и CUB. Организации протестуют против экономической политики правительства и требуют увеличения инвестиций в систему здравоохранения, школы, университеты и общественный транспорт.

Среди других требований – сокращение военных расходов, стабилизация рабочих мест для работников с временными контрактами и повышение зарплат в соответствии с уровнем инфляции.

Протест коснется транспорта, здравоохранения, школ и других государственных служб.

Железнодорожная компания Ferrovie dello Stato уже предупредила, что забастовка запланирована с 21:00 четверга до 21:00 пятницы. Обычное гарантированное время обслуживания с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 будет сохранено. Сотрудники Italo также присоединяются к протесту.

Работа будет приостановлена с 8:30 до 17:00 и с 20:00 до конца обслуживания для автобусной компании Cotral. Гарантированное время работы: с начала дневного движения до 8:29 и с 17:00 до 19:59.

Между тем работники автомагистралей прекратят работу с 22:00 четверга до 22:00 следующего дня. Это также коснется авиационного сектора.

В Риме забастовка коснется сети Atac и пригородных автобусов, эксплуатируемых частными операторами. Однако транспорт будет курсировать в обычном режиме до 8:30 и с 17:00 до 2:00.

А в пятницу утром с 11:00 запланирована демонстрация под парламентом, где будет представлен "народный бюджет".

Отметим, с 24 по 27 ноября продолжалась забастовка в Бельгии. Она была организована крупнейшими профсоюзами страны, в результате чего были значительные перебои в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в работе государственных служб.

В частности, брюссельский аэропорт из-за забастовки отменил более сотни рейсов.