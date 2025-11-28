В Латвії поменшало громадян Росії з постійною посвідкою на проживання

Наприкінці минулого року 30 463 громадяни Росії мали дозвіл на постійне проживання в Латвії, що на 14,7% менше, ніж наприкінці 2023 року.

Про це свідчать дані Управління у справах громадянства та міграції, які наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Загалом на кінець 2024 року дозволи на постійне проживання в Латвії мали 218 179 осіб.

Такі дозволи на кінець минулого року також мали 3018 громадян України, 1982 громадянина Білорусі, а також 332 громадянина Ізраїлю.

Одночасно дозвіл на постійне проживання на кінець 2024 року було і у 178 960 негромадян Латвії.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Міграційний департамент Литви розслідує справу трьох громадян Росії, які, ймовірно, через підроблені документи змогли отримати посвідки на проживання в країні у липні цього року.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.