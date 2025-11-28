В Латвии стало меньше граждан России с постоянным видом на жительство

В конце прошлого года 30 463 гражданина России имели разрешение на постоянное проживание в Латвии, что на 14,7% меньше, чем в конце 2023 года.

Об этом свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции, которые приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Всего на конец 2024 года разрешения на постоянное проживание в Латвии имели 218 179 человек.

Такие разрешения на конец прошлого года также имели 3018 граждан Украины, 1982 гражданина Беларуси, а также 332 гражданина Израиля.

Одновременно разрешение на постоянное проживание на конец 2024 года было и у 178 960 неграждан Латвии.

В конце октября стало известно, что Миграционный департамент Литвы расследует дело трех граждан России, которые, вероятно, через поддельные документы смогли получить вид на жительство в стране в июле этого года.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.