Министр обороны Румынии подал в отставку из-за ложной информации в резюме

Министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он солгал о своем образовании в резюме.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

"Сегодня я подал в отставку с должности министра национальной обороны. Я делаю этот шаг с преданностью и уважением к румынской армии", – заявил Муштяну в пятницу, 28 ноября.

Он отметил, что Румыния и Европа подвергаются атакам со стороны России, поэтому национальная безопасность должна быть защищена любой ценой.

"Я не хочу, чтобы дискуссии о моем прошлом и ошибках, которые я сделал много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной, от их сложной задачи", – заявил Муштяну.

Как пишет Digi24, Муштяну опубликовал свой диплом бакалавра по управлению агротуризмом, подтвердив, что он получил образование в университете Bioterra в Бухаресте в 2015 году. Ранее в его резюме ошибочно упоминался частный университет Athenaeum, где он не учился.

"В резюме, которое я быстро составил в 2016 году, используя онлайн-шаблон, осталась ошибка, которая, я признаю, меня смущает. Тогда я не уделил много внимания этим деталям. За это я прошу прощения", – заявил тогда он.

По данным университета Bioterra, Муштяну посещал курсы с 1995 по 1999 год и закончил третий и четвертый курсы в одном учебном году, что объясняет разницу между количеством лет обучения в дипломе и указанным в резюме.

Руководство Bioterra подтвердило, что Муштяну официально сдал экзамен на получение степени бакалавра в сентябре 2015 года.

Недавно в Румынии по делу о взяточничестве арестовали бывшего сенатора Мариуса Овидиу Исайла, который пытался способствовать схеме по закупке вооружения за средства ЕС.

По данным следствия, Исайла через посредника хотел подкупить Муштяну, чтобы тот одобрил сделку по поставке оружия в рамках программы Rearm Europe.