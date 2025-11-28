Орбан сказал Путину, как стремится принять переговоры по войне РФ против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Москве в очередной раз выразил надежду, что Будапешт станет площадкой для мирных переговоров по развязанной РФ войне против Украины.

Заявление Орбана приводит "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер сказал Путину о своих надеждах на то, что недавно опубликованные инициативы по урегулированию приведут к миру.

"Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к этому самому миру. Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, господин президент, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров и готова содействовать успешному завершению этого процесса", – отметил он.

Ранее в Венгрии выражали готовность организовать встречу президентов России и США в Будапеште.

В свою очередь Путин сказал, что "будет рад" использовать Будапешт как место для своих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Перед своей поездкой к Путину Орбан также сообщал, что планирует обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене.

В октябре 2023 года на встрече с Путиным в Китае Орбан назвал российскую войну против Украины "военной операцией".