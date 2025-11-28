У Єврокомісії підтвердили, що отримали лист прем’єра Бельгії про росактиви: "Робота триває"

Європейська комісія отримала лист прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо можливості та умов використання заморожених активів Росії, які знаходяться на території Бельгії, для фінансування України у 2026-27 роках.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Єврокомісія отримала лист від прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера щодо заморожених росактивів і скоро представить своє юридичне обґрунтування можливості їх використання на користь України.

"Я можу підтвердити, що лист від прем'єр-міністра Барта де Вевера до президентки фон дер Ляєн було отримано", – заявила Піньо.

Вона додала, що робота з державами-членами, включно з Бельгією, триває "і є інтенсивною після представлення президенткою фон дер Ляєн документа з варіантами, який містив низку опцій щодо того, як виконати зобов’язання, взяте на себе Європейською радою, стосовно задоволення фінансових потреб України на 2026-2027 роки".

"На основі цього документа з варіантами відбуваються інтенсивні обговорення з державами-членами, включно з Бельгією, і ми просуваємося в цій роботі", – розповіла головна речниця Єврокомісії.

Паула Піньо нагадала, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн два дні тому у Страсбурзі анонсувала, що комісія вже готова представити законодавчу пропозицію щодо використання росактивів для фінансування України.

"Зараз те, що ми намагаємося зробити, – це справді переконатися, що занепокоєння, які були висловлені, зокрема Бельгією та прем’єр-міністром (Бельгії), будуть вирішені задовільним чином, щоб усі почувалися комфортно з позиціями, які пропонує комісія," – наголосила вона.

Піньо зауважила, що юридичне обгрунтування від Єврокомісії буде презентоване "протягом найближчих днів".

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС намагається домовитися про окремий "репараційний кредит" для України з використанням заморожених росактивів.

Єврокомісія сподівається переконати Бельгію підтримати цю схему до саміту лідерів 18-19 грудня.

Однак ці зусилля зазнають серйозної невдачі, про що свідчить лист прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в якому він різко критикує запропоновану схему.

Тим часом ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання "репараційної позики" Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.