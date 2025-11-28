В Еврокомиссии получили письмо премьера Бельгии о росактивах: "Работа продолжается"

Европейская комиссия получила письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера относительно возможности и условий использования замороженных активов России, находящихся на территории Бельгии, для финансирования Украины в 2026-27 годах.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.



Еврокомиссия получила письмо от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера относительно замороженных росактивов и скоро представит свое юридическое обоснование возможности их использования в пользу Украины.



"Я могу подтвердить, что письмо от премьер-министра Барта де Вевера к президенту фон дер Ляйен было получено", – заявила Пиньо.



Она добавила, что работа с государствами-членами, включая Бельгию, продолжается "и является интенсивной после представления президентом фон дер Ляйен документа с вариантами, который содержал ряд опций относительно того, как выполнить обязательство, взятое на себя Европейским советом, касательно удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы".

"На основе этого документа с вариантами происходят интенсивные обсуждения с государствами-членами, включая Бельгию, и мы продвигаемся в этой работе", – рассказала главный пресс-секретарь Еврокомиссии.



Паула Пиньо напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен два дня назад в Страсбурге анонсировала, что комиссия уже готова представить законодательное предложение по использованию росактивов для финансирования Украины.

"Сейчас то, что мы пытаемся сделать, – это действительно убедиться, что беспокойства, которые были высказаны, в частности Бельгией и премьер-министром (Бельгии), будут решены удовлетворительным образом, чтобы все чувствовали себя комфортно с позициями, которые предлагает комиссия," – подчеркнула она.

Пиньо отметила, что юридическое обоснование от Еврокомиссии будет презентовано "в течение ближайших дней".



Как сообщала "Европейская правда", ЕС пытается договориться об отдельном "репарационном кредите" для Украины с использованием замороженных росактивов.



Еврокомиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему до саммита лидеров 18-19 декабря.



Однако эти усилия терпят серьезную неудачу, о чем свидетельствует письмо премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он резко критикует предложенную схему.



Тем временем СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления "репарационного займа" Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.