В Бельгии назвали схему "репарационных займов" для Украины "фундаментально неправильной"

Бельгия считает, что лоббируемая Европейской комиссией схема предоставления Украине "репарационных займов" с использованием замороженных активов России изначально является неправильной и не учитывает уже озвученные ранее предостережения бельгийцев.

Об этом говорится в письме от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, датированном 27 ноября, с текстом которого имела возможность ознакомиться корреспондент "Европейской правды".

Бельгия раскритиковала Еврокомиссию за несовершенный проект "репарационных займов" для Украины.

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть нашу принципиальную позицию по этому вопросу, поскольку до следующего заседания Европейского совета осталось всего несколько недель. Предложенная схема репарационного кредита, на мой взгляд, является фундаментально неправильной", – написал Барт де Вевер.

Он напомнил, что никогда в истории обездвиженные суверенные активы не были "перепрофилированы" во время продолжающейся войны – более того, обычно были предметом послевоенного урегулирования в контексте военных репараций со стороны проигравшей стороны.

"Этим предложением ("репарационных займов" для Украины – "ЕП") мы не только нарушим фундаментальный принцип международного права, но и дополнительно вызовем неопределенность и страх на международных финансовых рынках, где доверие является ключевым элементом", – подчеркнул де Вевер.

И выразил убеждение, что "негативно пострадает не только европейский финансовый рынок, но и позиция и стоимость самого евро как валюты".

"Специализированные юридические фирмы, с которыми мы консультировались, считают, что схема репарационного кредита может быть воспринята на международном уровне как нарушение верховенства права, суверенного иммунитета и прав собственности. Такое восприятие может уменьшить желание держать или покупать облигации ЕС, повышая доходность и увеличивая расходы на заимствование государств-членов, а также подорвать доверие к Euroclear, что... повлечет дальнейший отток клиентов", – написал премьер Бельгии.

Как сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия получила письмо от премьер-министра Бельгии Барта де Вевера относительно замороженных росактивов и скоро представит свое юридическое обоснование возможности их использования в пользу Украины.

Еврокомиссия надеется убедить Бельгию поддержать эту схему до саммита лидеров 18-19 декабря.

Однако эти усилия терпят серьезную неудачу, о чем свидетельствует письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором он резко критикует предложенную схему.

Тем временем СМИ сообщили, что европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления "репарационного займа" Украине, чтобы страна не осталась без финансирования в начале 2026 года.