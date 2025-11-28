Макрон анонсував заборону смартфонів у старшій школі

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував плани з нового навчального року розширити заборону мобільних телефонів на старші класи – у середній школі такі правила вже діють.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Макрон заявив, що хоче розширити вже діючу у середній школі заборону користуватись смартфонами протягом навчального дня і на старші класи.

"Ми вже вилучили телефони з середніх класів. І ми безсумнівно розширимо цю норму на старші класи з нового навчального року. Школа – це місце для навчання і для спілкування… У нас серед молоді "епідемія самотності" і проблеми з ментальним здоров’ям", – аргументував він.

Президент додав, що перед цим проведуть комунікаційну кампанію для роз’яснення рішення.

Раніше Макрон висловився за заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Нагадаємо, Європарламент закликав законодавчо заборонити користування соцмережами до 16-річного віку без дозволу батьків.

У Данії домовилися про "школу без смартфонів" для початкових класів.