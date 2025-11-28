Макрон анонсировал запрет смартфонов в старшей школе

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал планы с нового учебного года расширить запрет мобильных телефонов на старшие классы – в средней школе такие правила уже действуют.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Макрон заявил, что хочет расширить уже действующий в средней школе запрет пользоваться смартфонами в течение учебного дня и на старшие классы.

"Мы уже изъяли телефоны из средних классов. И мы несомненно расширим эту норму на старшие классы с нового учебного года. Школа – это место для обучения и для общения... У нас среди молодежи "эпидемия одиночества" и проблемы с ментальным здоровьем", – аргументировал он.

Президент добавил, что перед этим проведут коммуникационную кампанию для разъяснения решения.

Ранее Макрон высказался за запрет соцсетей для детей до 15 лет.

Напомним, Европарламент призвал законодательно запретить пользование соцсетями до 16-летнего возраста без разрешения родителей.

В Дании договорились о "школе без смартфонов" для начальных классов.