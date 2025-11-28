У Румунії визначились із тимчасовим главою Міноборони після відставки міністра

Обовʼязки міністра оборони Румунії після відставки Йонуца Муштяну, який зробив це через неправдиві дані про освіту в резюме, будуть покладені на міністра економіки Раду Міруцу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба румунського уряду.

Премʼєр Румунії Іліє Боложан повідомив, що "взяв до відома відставку Йонуца Муштяну з посади міністра національної оборони та віцепрем'єра уряду Румунії".

"Я запропоную президенту Румунії, щоб тимчасово виконувати обов'язки міністра був призначений Раду Міруца, міністр економіки, цифровізації, підприємництва та туризму", – додав Боложан.

Як повідомлялось, міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він збрехав про свою освіту в резюме.

Нещодавно у Румунії у справі про хабарництво заарештували колишнього сенатора Маріуса Овідіу Ісайла, який намагався сприяти схемі з закупівлі озброєння за кошти ЄС.

За даними слідства, Ісайла через посередника хотів підкупити Муштяну, аби той схвалив угоду з постачання зброї у межах програми Rearm Europe.