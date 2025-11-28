В Румынии определились с временным главой Минобороны после отставки министра

Обязанности министра обороны Румынии после отставки Йонуца Муштяну, который сделал это из-за ложных данных об образовании в резюме, будут возложены на министра экономики Раду Мируцу.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба румынского правительства.

Премьер Румынии Илие Боложан сообщил, что "принял к сведению отставку Йонуца Муштяну с должности министра национальной обороны и вице-премьера правительства Румынии".

"Я предложу президенту Румынии, чтобы временно исполнять обязанности министра был назначен Раду Мируца, министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма", – добавил Боложан.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он солгал о своем образовании в резюме.

Недавно в Румынии по делу о взяточничестве арестовали бывшего сенатора Мариуса Овидиу Исайла, который пытался способствовать схеме по закупке вооружения за средства ЕС.

По данным следствия, Исайла через посредника хотел подкупить Муштяну, чтобы тот одобрил сделку по поставке оружия в рамках программы Rearm Europe.