В Польше двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже через Telegram

Национальная прокуратура Польши сообщила о выдвижении обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства против двух граждан Украины и трех – Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении прокуратуры в пятницу.

Украинцев Александра С. и Софию Ч. (несовершеннолетнюю), а также белорусов Викторию М., Антона М. и Уладзимира У. задержали 25-26 ноября. Им предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки" против Республики Польша в 2024 году.

"Деятельность подозреваемых заключалась в установлении контакта с представителями иностранной разведки через мессенджер Telegram и выполнении порученных задач, в частности в выполнении и передаче фотодокументации объектов критической инфраструктуры и мест, имеющих ключевое значение для безопасности государства", – сообщила прокуратура.

Пятеро обвиняемых якобы получали за шпионаж вознаграждение в криптовалюте, говорится в сообщении.

Викторию М., Александра С. и Антона М. взяли под стражу сроком на три месяца, несовершеннолетнюю Софию Ч. на такой же срок отправили в приют для несовершеннолетних, а Уладзимиру У., учитывая его плохое состояние здоровья, лишь запретили выезжать за границу.

Согласно Уголовному кодексу Польши, деятельность в пользу иностранной разведки является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 30 лет.

Напомним, в октябре Национальная прокуратура Польши подала в суд в городе Сосновец обвинительный акт против российских супругов, которых обвиняют в шпионаже.

Также Национальная прокуратура Польши выдала ордера на арест мужчин, которых подозревают в диверсиях на железной дороге и которые сейчас находятся в Беларуси.