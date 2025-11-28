Сійярто відповів критикам поїздки до Москви: "Угорщина – суверенна країна"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто захистив поїздку угорської делегації до Москви, назвавши це "суверенною зовнішньою політикою".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час Facebook-трансляції.

На думку Сійярто, "багато хто не розуміє зустрічі" угорського премʼєра Віктора Орбана з Владіміром Путіним, "багато хто намагається її неправильно зрозуміти або неправильно інтерпретувати".

"І я хотів би сказати їм лише одне. Угорщина є суверенною країною. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Це зовнішня політика, яка виходить з національних інтересів, зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів", – сказав він.

Глава угорського МЗС додав, що Будапешт уже веде "співпрацю з Туреччиною, засновану на взаємній повазі, співпрацю, яка є збалансованою і яка є основою енергетичної безпеки Угорщини".

"Тому ми зацікавлені в тому, щоб ця співпраця з Росією і надалі ґрунтувалася на взаємній повазі, залишалася збалансованою, і сьогоднішня зустріч сприяла цьому", – додав Сійярто.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його візит до Путіна, сказавши, що він "подорожує без європейського мандата і консультацій".

Перед своєю поїздкою до Путіна Орбан повідомляв, що планує забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.