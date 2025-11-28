Сийярто ответил критикам поездки в Москву: "Венгрия – суверенная страна"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто защитил поездку венгерской делегации в Москву, назвав это "суверенной внешней политикой".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время Facebook-трансляции.

По мнению Сийярто, "многие не понимают встречи" венгерского премьера Виктора Орбана с Владимиром Путиным, "многие пытаются ее неправильно понять или неправильно интерпретировать".

"И я хотел бы сказать им только одно. Венгрия является суверенной страной. Венгрия имеет суверенную внешнюю политику. Это внешняя политика, которая исходит из национальных интересов, внешняя политика, в которой решения принимаются в соответствии с национальными интересами", – сказал он.

Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт уже ведет "сотрудничество с Турцией, основанное на взаимном уважении, сотрудничество, которое является сбалансированным и которое является основой энергетической безопасности Венгрии".

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество с Россией и в дальнейшем основывалось на взаимном уважении, оставалось сбалансированным, и сегодняшняя встреча способствовала этому", – добавил Сийярто.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его визит к Путину, сказав, что он "путешествует без европейского мандата и консультаций".

Перед своей поездкой к Путину Орбан сообщал, что планирует обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене.