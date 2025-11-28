Британская разведка проанализировала успешный удар Украины по базе "Шахедов" в Донецке

Разведка Великобритании считает, что Украина сохраняет способность наносить эффективные дальнобойные удары по российским целям, которые до сих пор являются вызовом для противовоздушной обороны РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в последнем обзоре британской разведки.

В обзоре упомянули сообщение Генерального штаба Украины, согласно которому 5 ноября 2025 года украинские войска нанесли комбинированный удар по российской базе, которая использовалась для хранения, сборки и запуска БПЛА, вблизи Донецкого аэропорта.

"В результате удара Украины было уничтожено одно здание, которое, по сообщениям, использовалось для хранения боевой части, два других здания получили повреждения, а четвертое получило минимальные повреждения крыши. Сообщается, что в результате удара была повреждена инфраструктура для запуска БПЛА, топливный склад и склад боеприпасов", – говорится в обзоре.

Британская разведка приводит данные открытых источников, согласно которым на пораженной базе хранилось более 1000 дронов "Герань-2" (иранского происхождения типа Shahed-136).

"Удар Украины подчеркивает трудности российской противовоздушной обороны в защите военных объектов, находящихся в зоне досягаемости постоянно совершенствующихся беспилотников Украины, особенно так близко к линии фронта", – говорится в обзоре.

"Он также подчеркивает неизменную способность Украины наносить эффективные комбинированные воздушные удары по российским целям, в то время как российские силы продолжают оказывать давление на многих участках фронта", – добавляют там.

