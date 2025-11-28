Reuters: Рубіо пропустить зустріч міністрів НАТО на початку грудня

Державний секретар США Марко Рубіо планує пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі 3 грудня, що стане рідкісним випадком відсутності американського топдипломата.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців.

Причина відсутності Рубіо на міністерській зустрічі НАТО наразі невідома, пише Reuters. США будуть представлені заступником держсекретаря Крістофером Ландау.

Представник НАТО у коментарі Reuters сказав, що відсутність очільників МЗС окремих країн не є чимось незвичайним.

"НАТО щороку проводить численні засідання міністрів, і хоча в більшості випадків більшість союзників представлені міністрами, не є чимось незвичайним, що обставини заважають міністру взяти участь у всьому або частині засідання НАТО", – сказав він.

Водночас, як пише Reuters, для американських топдипломатів пропуск зустрічі НАТО є рідкісним. Востаннє це могло статись у 2017 році, коли тодішній держсекретар Рекс Тіллерсон спочатку планував пропустити квітневу зустріч, хоча потім її перенесли, щоб підлаштуватись під його графік.

Раніше Рубіо неодноразово підтверджував, що адміністрація США віддана НАТО.

Як повідомлялось, поява держсекретаря США Марко Рубіо у переговорному процесі змінила підхід американської сторони до взаємодії з Україною щодо запропонованого ними "мирного плану".